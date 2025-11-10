Новый выброс плазмы догонит предыдущий и достигнет Земли

Скорость нового выброса, измеренная вблизи Солнца, оценивается не менее чем в 1 200 км/с, что почти вдвое выше скорости вчерашнего события — 720 км/с. Наличие фронтального выброса в сторону Земли подтверждено визуально: из-за высокой скорости газовое облако за три часа удалилось от Солнца более чем на 10 млн км и отчетливо прослеживается на изображениях коронографов, наблюдающих околосолнечное пространство. При этом изначально сомнений в направленности выброса не было, главный интерес представляла именно его скорость, которая к настоящему моменту измерена.