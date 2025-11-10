В Иркутске начали проектировать новую детскую поликлинику

В Иркутске приступили к проектированию нового здания детской поликлиники № 5, которая сможет принимать до 350 пациентов в смену. Строительство планируется на месте бывшего кинотеатра «Чайка», где уже разобрали старое здание. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.
— Еще в феврале 2024 года были успешно проведены предпроектные работы, которые подтвердили возможность размещения объекта на выбранном земельном участке. Начатое проектирование — следующий и важный шаг в реализации проекта, — сказал министр строительства Алексей Емелюков.
С компанией, которая займется проектированием, заключен контракт на сумму 22 миллиона рублей из областного бюджета. Работы должны быть завершены до конца 2026 года. Под строительство отведен земельный участок площадью 6,8 тысячи квадратных метров.
В новой поликлинике предусмотрены современные отделения, включая консультативно-диагностическое, неотложной помощи и физиотерапевтическое. Для пациентов создадут комфортные зоны ожидания, а диагностический блок будет оснащен кабинетами УЗИ, рентген-отделением и стоматологическими кабинетами. Учреждение будет обслуживать не менее 10 тысяч детей.
