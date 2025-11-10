В Иркутске начали проектировать новую детскую поликлинику

В Иркутске приступили к проектированию нового здания детской поликлиники № 5, которая сможет принимать до 350 пациентов в смену. Строительство планируется на месте бывшего кинотеатра «Чайка», где уже разобрали старое здание. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.