К концу ноября в Башкирии ожидается всплеск простудных заболеваний

В конце ноября в Башкирии может увеличиться количество случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Такой прогноз Роспотребнадзора республики основан на данных о сезонных всплесках заболеваемости в предыдущие годы. На данный момент уровень распространения респираторных инфекций соответствует обычным показателям для этого времени года.
В ведомстве рекомендуют жителям республики заранее позаботиться о профилактике: сделать прививку от гриппа, соблюдать гигиенические правила и придерживаться принципов здорового образа жизни.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.