К концу ноября в Башкирии ожидается всплеск простудных заболеваний

В республике прогнозируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Источник: Комсомольская правда

В конце ноября в Башкирии может увеличиться количество случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Такой прогноз Роспотребнадзора республики основан на данных о сезонных всплесках заболеваемости в предыдущие годы. На данный момент уровень распространения респираторных инфекций соответствует обычным показателям для этого времени года.

В ведомстве рекомендуют жителям республики заранее позаботиться о профилактике: сделать прививку от гриппа, соблюдать гигиенические правила и придерживаться принципов здорового образа жизни.

