К концу ноября в Башкирии ожидается всплеск простудных заболеваний

В конце ноября в Башкирии может увеличиться количество случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Такой прогноз Роспотребнадзора республики основан на данных о сезонных всплесках заболеваемости в предыдущие годы. На данный момент уровень распространения респираторных инфекций соответствует обычным показателям для этого времени года.