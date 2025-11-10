В Москве пройдет гранд-финал студенческого соревнования «Лига универов»

На площадке спорткомплекса «Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой» за звание лучшей будут бороться 30 студенческих команд, успешно прошедших все отборочные туры. В их числе сборные Московского авиационного института, Российского государственного гуманитарного университета, Московского государственного технического университета им. Баумана и других вузов. А еще в этом сезоне впервые к соревнованию присоединится коллектив проректоров столичных вузов.