В Москве пройдет гранд-финал студенческого соревнования «Лига универов»

Гранд-финал студенческого спортивно-интеллектуального соревнования «Лига универов — 2025» состоится 14 ноября в Москве в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.
На площадке спорткомплекса «Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой» за звание лучшей будут бороться 30 студенческих команд, успешно прошедших все отборочные туры. В их числе сборные Московского авиационного института, Российского государственного гуманитарного университета, Московского государственного технического университета им. Баумана и других вузов. А еще в этом сезоне впервые к соревнованию присоединится коллектив проректоров столичных вузов.
«В течение года студенческие команды проходили отборочные этапы “Зачетная гонка”, “Космическая гонка” и “Московская гонка”. Долгожданный гранд-финал определит победителя проекта в этом году. Итоговое состязание получило название “Формула победы” — сочетание знаний, скорости и навыков работы с современными технологиями приведет кого-то из участников к заслуженной награде», — отметила руководитель проекта «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.
В гранд-финале участникам предстоит пройти три этапа — интеллектуальную викторину на выбывание, VR-турнир в пяти дисциплинах и спортивное командное соревнование. Кроме того, программой предусмотрены дополнительные испытания для капитанов сборных, талисманов вузов, чирлидеров, а также болельщиков.
Поддержать команды могут все желающие в возрасте от 14 до 35 лет. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на портале «Молодежь Москвы».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.