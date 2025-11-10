В посольстве Франции раскрыли, как запрет ЕС по визам затронет россиян

В дипведомстве напомнили, что в ЕС с 7 ноября действуют новые правила выдачи шенгенских виз туристам из РФ. Теперь путешественники из России будут обращаться в консульства за разрешениями на въезд в европейские страны каждый раз перед поездками. В посольствах могут дополнительно проверять заявителей, чтобы удостовериться, что они не несут угрозу безопасности ЕС.
«Это решение не влияет на возможность для граждан России путешествовать во Францию и Европу: посольство Франции будет продолжать выдавать визы для краткосрочного пребывания, в том числе туристические визы», — уточнили в дипломатическом представительстве Франции на запрос RTVI.
Краткосрочные визы — документ, который позволяет находиться в стране до 90 дней. Они могут оформляться как для разового посещения, так и для многократных поездок.
В МИД России ранее заявили, что примут ответные шаги на визовый запрет Евросоюза. Решения о встречных мерах будут приниматься исходя из национальных интересов России, сообщила представитель министерства Мария Захарова.
По-прежнему без визы в Европе россияне могут посетить Албанию, Белоруссию, Боснию и Герцеговину, Молдавию, Сербию и Черногорию.