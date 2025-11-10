В посольстве Франции раскрыли, как запрет ЕС по визам затронет россиян

В дипведомстве напомнили, что в ЕС с 7 ноября действуют новые правила выдачи шенгенских виз туристам из РФ. Теперь путешественники из России будут обращаться в консульства за разрешениями на въезд в европейские страны каждый раз перед поездками. В посольствах могут дополнительно проверять заявителей, чтобы удостовериться, что они не несут угрозу безопасности ЕС.