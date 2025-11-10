Россиянам рассказали, сколько фейхоа можно съедать в день

Об этом в интервью aif.ru сообщила диетолог Татьяна Селезнева.
«Главное — следить за нормой сахаров в день, которые содержатся не только во фруктах и сухофруктах, но и в других продуктах», — сказала специалист.
Издание отмечает, что плоды фейхоа богаты витаминами А и С. Кроме того, антиоксиданты, входящие в состав фрукта, защищают клетки от повреждения свободными радикалами.
Однако продукт следует с осторожностью употреблять при диабете, обострении заболеваний ЖКТ, гипертиреозе, а также склонности к аллергическим реакциям.
Нутрициолог Екатерина Гузман до этого предупреждала, что переедание фейхоа усиливает газообразование.
Чтобы фрукт принес организму пользу, эксперт рекомендовала готовить из него смузи со шпинатом, бананом, йогуртом и семенами чиа. Полезным будет и салат с фейхоа, авокадо и кунжутом.