В Ростове взяли под стражу директора и главного бухгалтера завода

В Ростове-на-Дону арестовали двух сотрудников завода — главного бухгалтера и директора по коммерческой деятельности. Эту информацию подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.
— Меру пресечения избрали в Первомайском районном суде Ростова-на-Дону. Постановлениями от 7 ноября 2025 года указанные лица были взяты под стражу на два месяца, до 5 января 2026 года, — прокомментировали в инстанции.
Речь идет о сотрудниках завода-производителя радиотехнической продукции и медицинской техники. Официальная причина задержания неизвестна, в пресс-службе судов региона ситуацию не уточнили. При этом, по неподтвержденным данным СМИ, дело может быть связано с финансовыми махинациями.
