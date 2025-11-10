Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове взяли под стражу директора и главного бухгалтера завода

Двух сотрудников завода отправили в СИЗО до января 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону арестовали двух сотрудников завода — главного бухгалтера и директора по коммерческой деятельности. Эту информацию подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.

— Меру пресечения избрали в Первомайском районном суде Ростова-на-Дону. Постановлениями от 7 ноября 2025 года указанные лица были взяты под стражу на два месяца, до 5 января 2026 года, — прокомментировали в инстанции.

Речь идет о сотрудниках завода-производителя радиотехнической продукции и медицинской техники. Официальная причина задержания неизвестна, в пресс-службе судов региона ситуацию не уточнили. При этом, по неподтвержденным данным СМИ, дело может быть связано с финансовыми махинациями.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.