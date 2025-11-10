Ричмонд
Врач Шарафетдинов: белковые продукты способствуют снижению риска развития диабета

Заведующий отделением Клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Андрей Шарафетдинов рассказал, что белковые продукты способствуют снижению риска развития диабета.

Источник: Freepik

«Предпочтение отдавайте продуктам, богатым белком и минеральными веществами и микроэлементами. Птица, рыба, яйца, молочные продукты подойдут», — заявил он в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, также стоит снизить употребление хлебобулочных изделий, картофеля, колбасы и сладостей. Предпочтение нужно отдавать овощам и фруктам с низким содержанием сахара.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова в беседе с 360.ru не рекомендовала включать холодец в ежедневный рацион.