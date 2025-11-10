«Уретральные»: россиянам назвали тип личности водителей-лихачей

«Водители-лихачи обладают уретральным типом личности — это эндорфиновый тип, то есть такие люди питаются эндорфином. Для них очень важно чувствовать себя живыми, при этом почувствовать себя так они могут, когда они утверждаются перед другими людьми», — рассказала психолог.