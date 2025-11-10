Ричмонд
«Уретральные»: россиянам назвали тип личности водителей-лихачей

Водители-лихачи обладают уретральным типом личности, который характеризуется лидерскими качествами и превосходством. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала психолог Ольга Твардовская.

Дрифт зимой - водитель-лихач
Источник: Иннокентий Кайгородов

«Водители-лихачи обладают уретральным типом личности — это эндорфиновый тип, то есть такие люди питаются эндорфином. Для них очень важно чувствовать себя живыми, при этом почувствовать себя так они могут, когда они утверждаются перед другими людьми», — рассказала психолог.

По ее словам, люди, обладающими таким характером, также любят прыгать с парашютом, кататься на мотоциклах по горам, а некоторые — просто выделяются в городской обстановке, например, покупают необычные автомобили, полностью тонируют свои машины, что нарушает ПДД, или устраивают гонки.