Эксперт по выживанию Алёшкин назвал главную ошибку заблудившихся в лесу

Первой и главной ошибкой человека, который понял, что заблудился в лесу, является попытка изменить маршрут и найти новую дорогу, что окончательно сбивает с пути и затрудняет последующие поиски. Об этом в беседе с RT заявил эксперт по выживанию в дикой природе Дмитрий Алёшкин.

Источник: Freepik.com

«Идя обратно, вы подумали, что то место не то, и начали менять маршрут. Что сделали вы? Отсекли себе путь обратно по своим следам… Тем самым больше себя сами запутали», — пояснил специалист.

По словам эксперта, критически важно перед походом в лес предупредить близких о своём маршруте.

«Оставьте информацию, куда вы идёте и когда вы планируете вернуться… Поисковые отряды, когда туда направятся, исходя из того количества дней, сколько вас не было, будут рассчитывать зону поиска… Указав время и место, вы ускорите процесс вашего поиска», — подчеркнул Алёшкин.

Что касается экипировки, специалист рекомендует всегда брать с собой заряженный телефон с GPS-навигатором и пауэрбанк.

«В любом телефоне есть программы навигационные, которые работают без привязки к интернету», — уточнил он.

На случай непредвиденной ночёвки эксперт советует иметь при себе базовые вещи для выживания.

«Всегда с собой зажигалка, спички… несколько энергетических батончиков… шоколад и орехи обычно… бутылка воды», — перечислил Алёшкин.

Он добавил, что костёр не только согревает, но и служит сигналом для спасателей.

«Это больше психологический момент — что у вас есть огонь. Опять же, вдруг вас будут искать. Огонь всегда ночью будет лучше виден, чем если вы без него», — подчеркнул специалист.