Эксперт по выживанию Алёшкин назвал главную ошибку заблудившихся в лесу

«Оставьте информацию, куда вы идёте и когда вы планируете вернуться… Поисковые отряды, когда туда направятся, исходя из того количества дней, сколько вас не было, будут рассчитывать зону поиска… Указав время и место, вы ускорите процесс вашего поиска», — подчеркнул Алёшкин.