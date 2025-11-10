В Татарстане может появиться звание «Заслуженный донор»

Нагрудным знаком будут награждаться доноры, сдавшие безвозмездно более 80 раз кровь и более 130 раз плазму, либо в иных установленных пропорциях: 50 раз кровь и 120 раз плазму, либо менее 50 раз кровь и 150 раз плазму.