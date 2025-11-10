Ричмонд
В Татарстане может появиться звание «Заслуженный донор»

В Татарстане планируют учредить звание «Заслуженный донор Республики Татарстан». Соответствующий проект постановления кабинета министров республики проходит антикоррупционную проверку.

Источник: Коммерсантъ

Нагрудным знаком будут награждаться доноры, сдавшие безвозмездно более 80 раз кровь и более 130 раз плазму, либо в иных установленных пропорциях: 50 раз кровь и 120 раз плазму, либо менее 50 раз кровь и 150 раз плазму.

Награждение будет проводить Минздрав Татарстана по представлению Республиканского центра крови. Изготовление нагрудных знаков и удостоверений к ним профинансируют в рамках средств, выделенных учреждению на выполнение госзадания. При потере звания повторное награждение не предусмотрено.

Контроль за исполнением постановления возложат на Министерство здравоохранения Татарстана.