В селе Майском в Северной Осетии возведут детский сад на 120 мест

Детский сад, рассчитанный на 120 воспитанников, построят в селе Майском Республики Северная Осетия — Алания в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в администрации местного самоуправления Пригородного муниципального района.
В двухэтажном здании разместят шесть групп — ясельную и пять дошкольных. Внутри предусмотрены детские комнаты, пункт медицинской помощи, столовая, кабинеты кружков, залы для занятий музыкой и спортом. Также в планах благоустроить прилегающую территорию. Там оборудуют игровую площадку.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.