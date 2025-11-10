В Астрахани на площади Ленина высадят 50 краснолистных кленов

Озеленение площади Ленина в Астрахани проведут в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Вдоль придорожной части высадят 50 молодых краснолистных кленов, сообщили в городской администрации.
Предварительно специалисты спилили старые и аварийные деревья. На их месте укоренят саженцы. Высота каждого из них составит более четырех метров.
«Очень важно не только увеличивать число зеленых зон и деревьев в Астрахани, но и поддерживать в хорошем состоянии уже существующие», — подчеркнул глава Астрахани Игорь Редькин.
Кроме того, озеленение проведут и на других общественных территориях города. В их числе — участок Петровской набережной от фонтана до отеля «Азимут». Там высадят кустарники бирючины, которым придадут геометрические формы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.