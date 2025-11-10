Семь студентов-инноваторов из Тверской области получат гранты

Гранты конкурса «УМНИК», организованного в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», будут выделены для семи студентов-инноваторов в Тверской области, сообщили в аппарате правительства региона.
Конкурс «УМНИК» проходил летом 2025 года по шести направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии и ресурсосберегающая энергетика. Эксперты отобрали 500 лучших проектов молодых исследователей со всей страны.
Семеро победителей конкурса — представители Верхневолжья. Фонд содействия инновациям поддержит разработки студентов Елизаветы Поляковой, Максима Смирнова, Анастасии Кулиевой, Софьи Сметанниковой, Ильи Трофимова, Валерии Алексеевой и Романа Павлова. Их проекты касаются сфер медицины, цифровых технологий, развития городской инфраструктуры.
Молодые исследователи получат грантовую поддержку в размере 500 тысяч рублей. После выполнения работ по гранту победители должны будут подать заявку на патент, разработать бизнес-план и пройти специальную программу для коммерциализации своих разработок.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.