Более 70 школьников Владимирской области освоили рабочие специальности

Участниками проекта «Профдебют», организованного в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», в 2025 году стали 76 школьников Владимирской области. Они освоили рабочие специальности на базе учреждений среднего профессионального образования, сообщили в министерстве труда и занятости населения региона.
«Проект “Профдебют” решает сразу несколько важных задач: помогает школьникам осознанно выбирать профессию, получать практические навыки и зарабатывать первые деньги. За три года реализации он стал стартовой площадкой для карьеры 160 старшеклассников», — отметил заместитель министра труда и занятости населения региона Кирилл Лапшин.
Образовательная программа проекта включает в себя несколько этапов: профориентационное тестирование, экскурсии на производства, обучение в колледжах и последующее трудоустройство. В 2025 году участниками проекта стали учащиеся из пяти районов Владимирской области. Они получили профессии помощника оператора станков с ПУ, помощника слесаря механосборочных работ, швеи, помощника контролера ОТК и другие. Все выпускники проекта были трудоустроены на 12 ведущих предприятий региона.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.