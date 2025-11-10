Более 70 школьников Владимирской области освоили рабочие специальности

Образовательная программа проекта включает в себя несколько этапов: профориентационное тестирование, экскурсии на производства, обучение в колледжах и последующее трудоустройство. В 2025 году участниками проекта стали учащиеся из пяти районов Владимирской области. Они получили профессии помощника оператора станков с ПУ, помощника слесаря механосборочных работ, швеи, помощника контролера ОТК и другие. Все выпускники проекта были трудоустроены на 12 ведущих предприятий региона.