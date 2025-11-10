Приложением «Госуслуги Моя школа» пользуются уже более 3 миллионов человек

Более трех миллионов родителей и школьников уже пользуются приложением «Госуслуги Моя школа», сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.
Большую популярность сервис приобрел у мам — среди взрослых пользователей их свыше 90%. Количество мальчиков и девочек в аудитории приложения практически равное — 49% и 51% соответственно. Активнее всего приложение скачивают жители Московской области, Краснодарского края, Самарской, Ленинградской и Свердловской областей.
С помощью «Моей школы» дети могут пользоваться материалами из библиотеки цифрового контента, которые подготовил учитель. Также там появился новый функционал — в семейном календаре можно отметить повторяющиеся события для кружков, секций или репетиторов. А в оценках теперь есть пометка о возможности исправить их с указанием крайней даты. Кроме того, можно посмотреть график предстоящих контрольных и проверочных — и подготовиться без спешки.
