Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вместе с северными потоками начнет поступать воздух из Арктики». Белгидромет сказал про похолодание до −9 градусов и снег в Беларуси

Белгидромет предупредил белорусов о похолодании до −9 градусов и снег.

Источник: Комсомольская правда

Белгидромет предупредил белорусов о похолодании до −9 градусов и снег. Подробности БелТА озвучили в пресс-службе Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«В предстоящие выходные, 15 и 16 ноября, характер погодных условий изменится. Вместе с северными потоками в страну начнут поступать воздушные массы арктического происхождения», — предупредили синоптики.

И отметили, что из-за похолодания температурный фон понизится и будет на 1 — 4 градуса ниже средних многолетних значений (климатическая норма второй декады ноября — плюс 0,4 — 3,5 градуса). При этом осадки, которые связаны с атмосферными фронтами, станут переходить из дождя в мокрый снег и снег. При отрицательных температурах это приведет к гололеду на отдельных участках дорог.

«Похолодает», — добавили в Белгидромете.

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, 15 ноября, в субботу, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, на отдельных участках дорог возможно гололедица. Температура воздуха ночью будет от −4 по северной части до +4 градусов по южной. Днем прогнозируется от −2 до +5 градусов.

В воскресенье, 16 ноября, в ночные часы в отдельных районах по северу, а днем местами по стране ожидается снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ночью температура окажется от 0 до −7 градусов, местами будет до −9 градусов. Днем ожидается от −3 до +3 градусов.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов предупредил о мокром снеге и температурах около нуля на неделе с 10 по 16 ноября: «Предзимье на пороге».

Тем временем Минздрав определил заболевания, с которыми санаторная путевка в Беларуси противопоказана.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше