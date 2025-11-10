«Вместе с северными потоками начнет поступать воздух из Арктики». Белгидромет сказал про похолодание до −9 градусов и снег в Беларуси

Белгидромет предупредил белорусов о похолодании до −9 градусов и снег. Подробности БелТА озвучили в пресс-службе Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
«В предстоящие выходные, 15 и 16 ноября, характер погодных условий изменится. Вместе с северными потоками в страну начнут поступать воздушные массы арктического происхождения», — предупредили синоптики.
И отметили, что из-за похолодания температурный фон понизится и будет на 1 — 4 градуса ниже средних многолетних значений (климатическая норма второй декады ноября — плюс 0,4 — 3,5 градуса). При этом осадки, которые связаны с атмосферными фронтами, станут переходить из дождя в мокрый снег и снег. При отрицательных температурах это приведет к гололеду на отдельных участках дорог.
«Похолодает», — добавили в Белгидромете.
Согласно предварительному прогнозу синоптиков, 15 ноября, в субботу, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, на отдельных участках дорог возможно гололедица. Температура воздуха ночью будет от −4 по северной части до +4 градусов по южной. Днем прогнозируется от −2 до +5 градусов.
В воскресенье, 16 ноября, в ночные часы в отдельных районах по северу, а днем местами по стране ожидается снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ночью температура окажется от 0 до −7 градусов, местами будет до −9 градусов. Днем ожидается от −3 до +3 градусов.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов предупредил о мокром снеге и температурах около нуля на неделе с 10 по 16 ноября: «Предзимье на пороге».
