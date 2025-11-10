«Вместе с северными потоками начнет поступать воздух из Арктики». Белгидромет сказал про похолодание до −9 градусов и снег в Беларуси

И отметили, что из-за похолодания температурный фон понизится и будет на 1 — 4 градуса ниже средних многолетних значений (климатическая норма второй декады ноября — плюс 0,4 — 3,5 градуса). При этом осадки, которые связаны с атмосферными фронтами, станут переходить из дождя в мокрый снег и снег. При отрицательных температурах это приведет к гололеду на отдельных участках дорог.