Семь старшеклассников Псковской области стали лауреатами «Большой перемены»

В этом году за победу в конкурсе боролись 1,5 тыс. школьников.

Дипломы лауреатов Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди старшеклассников получили семь школьников Псковской области. Организация подобных состязаний отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в управлении информационной политики правительства региона.

«Большая перемена» — флагманский проект Движения первых. В этом году за победу в конкурсе боролись 1,5 тыс. старшеклассников из 79 регионов России.

По итогам состязаний дипломы лауреатов первой степени среди 8−9-х классов получили ученик школы № 12 города Великие Луки Семен Коновалов и ученица Псковского педагогического комплекса Ксения Птушко. Также пять дипломов лауреатов второй степени среди 10 классов завоевали Юлия Смирнова и Елизавета Елисеева из Псковской инженерно-лингвистической гимназии, Анна Савельева из гимназии города Дно, Ольга Быстрова из школы № 2 и Виктория Смородина из лицея № 11 города Великие Луки.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.