В администрации Артинского округа Свердловской области провели экскурсию

Экскурсию для старшеклассников провели в администрации Артинского муниципального округа Свердловской области. Она стала частью «Всероссийского дня открытых дверей», организованного в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в администрации муниципалитета.
«Всероссийский день открытых дверей» является частью программы поддержки молодежи «ГосСтарт». Она направлена на привлечение перспективных кадров в сферу государственной и муниципальной службы, а также на создание условий для профессионального роста молодых специалистов.
Экскурсию посетили участники Совета Первых местного отделения Движения Первых и школьники, недавно получившие паспорта. На мероприятии они узнали о вкладе Почетных граждан Артинского округа в развитие малой родины. Также они ознакомились с работой различных подразделений местной власти, узнали о реализации на территории муниципалитета проектов инициативного бюджетирования.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.