Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 11 ноября 2025

Отключение света в Иркутске 11 ноября 2025 года коснется Ленинского, Октябрьского, Правобережного и Свердловского районов. Согласно информации, размещенной в телеграмм-канале «Свет 38», ограничения связаны с проведением неотложных работ на электрических сетях.
Без удобств останется множество улиц, в том числе Пискунова, Депутатская, Зверева, Лыткина, Цимлянская, Седова, Карла Либкнехта, Советская, Трилиссера, Карла Маркса и другие. Некоторым жильцам повезет чуть больше — без электричества придется провести около получаса. А вот другим сибирякам придется ждать весь день, поэтому лучше заранее запастись необходимым и зарядить гаджеты.
Более подробную информацию об отключении света в Иркутске 11 ноября 2025 можно узнать в фотокарточке ниже.
