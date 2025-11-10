Ричмонд
Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 11 ноября 2025

Свет частично отключат в Иркутске 11 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 11 ноября 2025 года коснется Ленинского, Октябрьского, Правобережного и Свердловского районов. Согласно информации, размещенной в телеграмм-канале «Свет 38», ограничения связаны с проведением неотложных работ на электрических сетях.

Отключение света в Иркутске 11 ноября 2025.

Без удобств останется множество улиц, в том числе Пискунова, Депутатская, Зверева, Лыткина, Цимлянская, Седова, Карла Либкнехта, Советская, Трилиссера, Карла Маркса и другие. Некоторым жильцам повезет чуть больше — без электричества придется провести около получаса. А вот другим сибирякам придется ждать весь день, поэтому лучше заранее запастись необходимым и зарядить гаджеты.

Более подробную информацию об отключении света в Иркутске 11 ноября 2025 можно узнать в фотокарточке ниже.

Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что отопление и горячую воду отключат в Иркутске 11 ноября.