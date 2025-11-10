Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 11 ноября 2025

Без удобств останется множество улиц, в том числе Пискунова, Депутатская, Зверева, Лыткина, Цимлянская, Седова, Карла Либкнехта, Советская, Трилиссера, Карла Маркса и другие. Некоторым жильцам повезет чуть больше — без электричества придется провести около получаса. А вот другим сибирякам придется ждать весь день, поэтому лучше заранее запастись необходимым и зарядить гаджеты.