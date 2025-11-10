Автобусы начнут ходить до метро «Пыхтино» с 15 ноября

Таким образом, жители ЖК «Середневский лес», «Цветочные поляны» и поселка Марьино получат возможность добраться до Солнцевской линии метрополитена. При этом в связи с административной реформой в ТиНАО маршрут через Марушкино до станции МЦД Толстопальцево больше не будет обслуживаться. Вместе с тем с 17-го числа планируется запуск еще одних рейсов автобуса 906а, которые будут курсировать до Красной Пахры. Нововведение улучшит транспортные условия работников промзоны и технопарка в Троицке, которые смогут удобнее пересаживаться на маршруты до дальних населенных пунктов ТиНАО на Калужском шоссе.