Автобусы начнут ходить до метро «Пыхтино» с 15 ноября

Новый автобусный маршрут с162 начнет ходить до станции метро «Пыхтино» с 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Таким образом, жители ЖК «Середневский лес», «Цветочные поляны» и поселка Марьино получат возможность добраться до Солнцевской линии метрополитена. При этом в связи с административной реформой в ТиНАО маршрут через Марушкино до станции МЦД Толстопальцево больше не будет обслуживаться. Вместе с тем с 17-го числа планируется запуск еще одних рейсов автобуса 906а, которые будут курсировать до Красной Пахры. Нововведение улучшит транспортные условия работников промзоны и технопарка в Троицке, которые смогут удобнее пересаживаться на маршруты до дальних населенных пунктов ТиНАО на Калужском шоссе.
Уточняется, что новый маршрут будет работать в будние дни в часы пик. Ранее начали ходить первые пригородные автобусные маршруты из Москвы в Одинцово. Они курсируют от станции метро «Крылатское». В частности, маршрут № 1101 следует до Барвихи, маршрут № 1290 — до Московской городской больницы № 62 в Истре.
Новые маршруты имеют общий участок между станцией метрополитена «Выхино» и остановкой «Управа района Вешняки». Здесь пассажирам доступна пересадка с одного маршрута на другой. Причем бесплатно можно пересесть или вернуться на маршрут в течение 90 минут.