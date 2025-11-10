С начала года Крымский гарантийный фонд выдал 113 поручительств для бизнеса

Предприниматели Крыма с начала 2025 года получили 113 договоров поручительства от Крымского гарантийного фонда, сообщила зампред совета министров республики — министр финансов региона Ирина Кивико. Мера поддержки реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Всего бизнес оформил поручительств на сумму более 606 млн рублей. Эти средства позволили предпринимателям Крыма привлечь более 6,6 млрд рублей заемных средств.
«По всем цифрам мы видим положительную динамику. Так, с начала деятельности организаций выдано уже более 1,6 тысяч поручительств, сумма в 31 миллиард привлеченных кредитных средств — также достаточно высокий показатель, и все это, в конечном итоге, служит стимулом к росту предпринимательского сектора в экономике региона», — отметила Ирина Кивико.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.