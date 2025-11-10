В Самаре откроют просветительский центр по адаптивному спорту

«Создание демонстрационно-просветительских региональных центров по адаптивному спорту даст мощный импульс к развитию паралимпийского движения. Они предоставляют людям с инвалидностью возможность попробовать себя в различных видах спорта и выбрать наиболее подходящий. Для выполнения поручения главы государства о создании в каждом субъекте РФ таких центров Паралимпийский комитет России выпустил методические рекомендации, в которых представлены практические советы по созданию и комплектованию демонстрационно-просветительских центров и пример организации его работы», — отметил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.