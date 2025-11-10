Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре откроют просветительский центр по адаптивному спорту

Там разместят около 300 единиц оборудования и инвентаря.

Первый в России региональный демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту для представителей спортивных организаций субъектов РФ откроют в Самаре, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России.

«Создание демонстрационно-просветительских региональных центров по адаптивному спорту даст мощный импульс к развитию паралимпийского движения. Они предоставляют людям с инвалидностью возможность попробовать себя в различных видах спорта и выбрать наиболее подходящий. Для выполнения поручения главы государства о создании в каждом субъекте РФ таких центров Паралимпийский комитет России выпустил методические рекомендации, в которых представлены практические советы по созданию и комплектованию демонстрационно-просветительских центров и пример организации его работы», — отметил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Центр откроется на стадионе «Солидарность Самара Арена» в помещениях площадью 880 кв. м. Люди с инвалидностью смогут заниматься по более чем 30 различным дисциплинам. Также там разместят около 300 единиц спортивного оборудования и инвентаря.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.