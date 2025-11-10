В подмосковной Коломне состоялись соревнования по конькобежному спорту

На старт вышли более 100 юниоров 18−19 лет. В ходе состязаний «На призы городского округа Коломна» спортсмены боролись за награды на дистанциях 500 м, 1000 м, 1500 м и 3000 м, а также в командных забегах-спринтах, гонках и масс-старте. Турнир открывает серию кубков Союза конькобежцев России для юниоров, в ходе которого участники начнут борьбу за рейтинговые очки.