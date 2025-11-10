В подмосковной Коломне состоялись соревнования по конькобежному спорту

Всероссийские соревнования по конькобежному спорту провели в Коломне с 5 по 8 ноября по государственной программе «Спорт России», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
На старт вышли более 100 юниоров 18−19 лет. В ходе состязаний «На призы городского округа Коломна» спортсмены боролись за награды на дистанциях 500 м, 1000 м, 1500 м и 3000 м, а также в командных забегах-спринтах, гонках и масс-старте. Турнир открывает серию кубков Союза конькобежцев России для юниоров, в ходе которого участники начнут борьбу за рейтинговые очки.
Среди подмосковных спортсменов отличилась Ксения Саразева, она выиграла золото, преодолев 500 м за 39,11 секунды. Также в командном забеге на 8 кругов спортсмены Московской области Даниил Свиясов, Тимофей Алексеев и Михаил Косяев заняли третье место с результатом 4.16,75 секунды.
Всего в сезоне планируют провести еще три этапа. Спортсмены, показавшие наилучшие результаты, получат право выступить на первенстве России. Финальный турнир сезона проведут 9−13 марта в Москве.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.