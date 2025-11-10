Ричмонд
Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной академика РАН Толстого

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил в связи с кончиной академика РАН, профессора гражданского права юрфака СПбГУ Георгия (по паспорту Юрий, — Ъ) Толстого, сообщает пресс-служба Смольного 10 ноября.

Источник: пресс-служба СПбГУ

Ушел из жизни Георгий Кириллович Толстой — выдающийся ученый, виднейший представитель российской правовой школы. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям коллегам, ученикам.

сказал господин Беглов

Градоначальник подчеркнул, что господин Толстой более семи десятилетий посвятил преподаванию, в числе его учеников был президент России Владимир Путин. Научные труды академика получили мировое признание, его концепции использовались в разработке правовых моделей российской экономики.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что Георгий Толстой скончался на 99-м году жизни. О дате и времени прощания с выдающимся деятелем науки станет известно позднее.

