В Иркутской области внедрят новую меру господдержки аграриев

«Со следующего года аграрии региона, обращаясь к профильным и иным учебным заведениям за научными исследованиями для решения производственных задач, в том числе по разработке и внедрению инновационных научных решений в агропромышленном комплексе, смогут возместить от 30 до 90% затрат в зависимости от профиля научной организации. Средства предназначены для компенсации выплат научным сотрудникам, которые работают над проектом», — прокомментировала заместитель министра сельского хозяйства Приангарья Анна Турушева.