В Иркутской области внедрят новую меру господдержки аграриев

Новая мера поддержки, направленная на возмещение части затрат на научные проекты в сфере сельского хозяйства, начнет действовать в Иркутской области в 2026 году. Развитие агропромышленного комплекса страны является одной из ключевых задач нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
«Со следующего года аграрии региона, обращаясь к профильным и иным учебным заведениям за научными исследованиями для решения производственных задач, в том числе по разработке и внедрению инновационных научных решений в агропромышленном комплексе, смогут возместить от 30 до 90% затрат в зависимости от профиля научной организации. Средства предназначены для компенсации выплат научным сотрудникам, которые работают над проектом», — прокомментировала заместитель министра сельского хозяйства Приангарья Анна Турушева.
В частности, среди таких ключевых научных проектов в агропромышленном комплексе на 2026 год числятся разработка технологии по возделыванию сои на зерно и технология производства белковых добавок из насекомых, используемых в животноводстве. Итогом совместной работы науки и бизнеса станет качественная и разнообразная сельскохозяйственная продукция.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.