В Ревде создают православный реабилитационный центр для женщин

В новом учреждении будут заниматься реабилитацией женщин, имеющих химическую зависимость.

Источник: Екатеринбургская епархия

В Ревде Свердловской области началось строительство православного реабилитационного центра для женщин, страдающих химической зависимостью. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Объект возводят по проекту «Здоровая мама — крепкая семья» по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Настоятель Свято-Троицкого храма Ревды, иеромонах Тихон (Щербаков) совершил чин освящения возводимого объекта. Он отслужил молебен на начало нового дела, а также окропил фундамент здания святой водой.

В новом реабилитационном центре женщины смогут исцелиться от алкоголизма и наркомании. В нём единовременно смогут жить до 35 человек. Также у них будет возможность взять с собой детей и проживать там с ними.

На территории центра будет действовать храм. По словам организаторов создания учреждения, благодаря духовной составляющей удастся достичь максимального эффекта, так как реабилитация будет сопряжена с духовным возрождением человека.