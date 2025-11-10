Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уровень загрязнения высокий: в октябре омичи дышали грязным воздухом

В Обь-Иртышском УГМС обобщили данные о наблюдении за состоянием атмосферного воздуха в октябре.

Источник: Комсомольская правда

В Обь-Иртышском УГМС рассказали о том, каким воздухом омичи дышали в октябре. В целом по городу уровень загрязнения специалисты охарактеризовали как «высокий».

Этому во многом способствовали неблагоприятные метеорологические условия. Режим НМУ объявлялся в октябре 9 раз: 7,9,15, 22, 24, 25, 26 и 29 октября. Превышения ПДК взвешенных частиц в октябре было зарегистрировано в Центральном и Советском округах. Оксида углерода — в Центральном и Кировском. В ЦАО, КАО и САО — оксида азота и диоксида азота.

Превышение предельно допустимой концентрации сероводорода фиксировалось в Центральном и Кировском округах, а жители Октябрьского округа страдали от выбросов формальдегида.