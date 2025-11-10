Уровень загрязнения высокий: в октябре омичи дышали грязным воздухом

Этому во многом способствовали неблагоприятные метеорологические условия. Режим НМУ объявлялся в октябре 9 раз: 7,9,15, 22, 24, 25, 26 и 29 октября. Превышения ПДК взвешенных частиц в октябре было зарегистрировано в Центральном и Советском округах. Оксида углерода — в Центральном и Кировском. В ЦАО, КАО и САО — оксида азота и диоксида азота.