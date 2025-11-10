Ричмонд
Ленобласть отправит сеянцы сосны на Донбасс

Это позволит восстановить 170 га лесов.

Ленинградская область готовит 740 тыс. сеянцев сосны для отправки на Донбасс, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона. Таким образом, регион выполнит свой план по высадке лесов по нацпроекту «Экологическое благополучие» и поможет другим субъектам.

«Эта партия позволит восстановить 170 га лесов, пострадавших в ходе боевых действий. И что очень важно — наши сеянцы имеют закрытую корневую систему и специально выращены для Донбасса из районированных семян, что гарантирует высокую приживаемость», — рассказал председатель комитета по природным ресурсам Ленобласти Федор Стулов.

Уточним, Ленинградская область помогает восстанавливать леса в Донбассе с 2023 года. В регионе уже высадили больше 600 тыс. молодых сосен и елей.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.