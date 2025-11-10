Сотрудник МЧС Тульской области провел урок по правилам безопасности в доме

Урок, посвященный безопасности в доме, провели в центре «Точка роста» на базе центра образования «Краснолесский» Тульской области по национальному проекту «Молодежь и дети». В гости к ученикам приехал сотрудник МЧС Андрей Быков, сообщили в комитете образования администрации муниципального образования Узловский район.
Специалист рассказал ребятам о распространенных причинах возникновения чрезвычайных ситуаций. Среди них неосторожное обращение с огнем и неправильное использование электроприборов. Сотрудник МЧС дал четкие и понятные инструкции о том, что нужно делать, чтобы предотвратить происшествие, и как правильно действовать, если проблему не удалось избежать.
Кроме того, Андрей Быков поделился с участниками своей личной историей. Он рассказал, как пришел в профессию инспектора. Дети узнали многое о специфике работы в структурах МЧС: о том, насколько важна эта служба и как много сил и мужества требуется от ее сотрудников, чтобы помогать людям в критических ситуациях.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.