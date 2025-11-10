Открытие ученых РФ упростит и удешевит развитие «логических способностей» у ИИ

В частности, ученым удалось сократить набор изменяемых параметров с нескольких миллионов до нескольких сотен тысяч, на несколько порядков ускорить некоторые этапы обучения и уменьшить расход памяти с гигабайтов до сотен килобайт. Также исследователи обнаружили, что их подход можно использовать как прозрачный инструмент для изучения того, как именно ИИ рассуждает, что позволит более осознанно улучшать их логические способности в будущем.