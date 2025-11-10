Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мазутный след заметили на реке в Семикаракорском районе Ростовской области

Жители Дона забили тревогу из-за загрязнения реки.

Источник: Комсомольская правда

На реке Дон в Ростовской области заметили мазутный след. Загрязнение внушительными пятнами растянулось по водной глади «вблизи Семикаракорского района». Об этом рассказали в соцсетях.

Люди, которые сделали фотографии, считают, что вредные сбросы и отходы могут оставаться от проходящих барж. Химикаты якобы периодически сливают в реку, и после этого некоторое время остаются следы. Новые пятна с резким запахом обнаружили накануне.

Официально ситуацию с загрязнением пока не прокомментировали ни в минприроды региона, ни в других надзорных ведомствах.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.