Мазутный след заметили на реке в Семикаракорском районе Ростовской области

На реке Дон в Ростовской области заметили мазутный след. Загрязнение внушительными пятнами растянулось по водной глади «вблизи Семикаракорского района». Об этом рассказали в соцсетях.
Люди, которые сделали фотографии, считают, что вредные сбросы и отходы могут оставаться от проходящих барж. Химикаты якобы периодически сливают в реку, и после этого некоторое время остаются следы. Новые пятна с резким запахом обнаружили накануне.
Официально ситуацию с загрязнением пока не прокомментировали ни в минприроды региона, ни в других надзорных ведомствах.
