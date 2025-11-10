На северо-востоке Москвы появился новый электробусный маршрут

Современные электробусы вышли на маршрут № 599 от станции метро «Владыкино» до ВДНХ, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Развитие транспортной системы осуществляется в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«По поручению Сергея Собянина продолжаем развивать экологичный наземный городской транспорт. По будням на новом маршруте будут работать шесть современных электробусов российского производства. Благодаря замене автобусов на инновационные машины мы снижаем воздействие на окружающую среду, а также повышаем комфорт поездок пассажиров», — добавил Максим Ликсутов.
Новый маршрут сделал еще комфортнее поездки жителей районов Марфино и Останкинский. Он соединил три станции рельсового каркаса — это система транспорта, которая включает метро, Московское центральное кольцо (МЦК), Московские центральные диаметры (МЦД), Большую кольцевую линию (БКЛ) и транспортно-пересадочные узлы (ТПУ).
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.