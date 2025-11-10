В Приозерске Ленобласти провели встречу участников СВО с работодателями

Кадровый центр Ленинградской области организовал открытую встречу участников СВО с работодателями в городе Приозерске. Подобные мероприятия отвечают целям и задачам нацпроекта «Кадры», сообщили в комитете по труду и занятости населения региона.
Участниками встречи стали 25 участников СВО и членов их семей, а также представители 13 работодателей Приозерского района. На мероприятии рассказали об актуальных вакансиях и провели собеседования. По итогам встречи 18 человек получили предложения для трудоустройства.
Как отметили в комитете по труду и занятости населения Ленобласти, многие работодатели готовы обучить новых сотрудников и ищут соискателей с разным уровнем образования. Кадровый центр региона помогает пройти бесплатное обучение новым профессиям. Доступные программы можно посмотреть на портале «Работа России».
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.