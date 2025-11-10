В городе Прохладном Кабардино-Балкарии отремонтируют водопровод

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» пройдут на водопроводе в городе Прохладном. Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
Реконструкция затронет более чем 4 км труб, обеспечивающих водой существенную часть города. Во время ремонта специалисты заменят изношенные участки трубопровода. Это позволит предотвратить аварии и гарантировать стабильную подачу воды.
«Важно подчеркнуть, что в процессе реконструкции новые трубы будут прокладываться параллельно существующим, без необходимости демонтажа старых. Такой подход позволит минимизировать перерывы в водоснабжении и сохранить его бесперебойность», — отметили в министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарии.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.