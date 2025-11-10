Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В городе Прохладном Кабардино-Балкарии отремонтируют водопровод

Реконструкция затронет более чем 4 км труб.

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» пройдут на водопроводе в городе Прохладном. Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

Реконструкция затронет более чем 4 км труб, обеспечивающих водой существенную часть города. Во время ремонта специалисты заменят изношенные участки трубопровода. Это позволит предотвратить аварии и гарантировать стабильную подачу воды.

«Важно подчеркнуть, что в процессе реконструкции новые трубы будут прокладываться параллельно существующим, без необходимости демонтажа старых. Такой подход позволит минимизировать перерывы в водоснабжении и сохранить его бесперебойность», — отметили в министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарии.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.