Из-за футбольных матчей в Сочи на три дня вернут электрички

Компания «Кубань Экспресс Пригород» объявила о восстановлении временного железнодорожного сообщения между Сочи и Имеретинским курортом специально для болельщиков, приезжающих на международные футбольные встречи.
Электрички вновь вернут на маршруты в течение трех дней: 15, 18 и 19 ноября.
15 ноября раннее утро начнется с прибытия первого состава № 6334 из Имеретинского курорта в Сочи. Затем пойдут следующие рейсы: № 6817, № 6338, № 6337, № 6346, № 6345, № 6348 и № 6347. Эти электрички будут останавливаться на станциях Адлер, Хоста и Мацеста. Начало пути предусмотрено в 12:19, завершение движения последнего поезда — в полночь с прибытием на Имеретинский курорт в 00:34.
Такое же расписание будет действовать и во второй игровой день 18 ноября. Составы № 6338, № 6337, № 6340, № 6823, № 6348 и № 6346 также отправятся с Имеретинского курорта и Сочи, совершая остановки в привычных местах маршрута. Первый поезд стартует в 12:19, а завершающий рейс — № 6346 — выйдет из Имеретинского курорта в 23:29 и прибудет в Сочи в 00:19.
19 ноября движение завершится двумя рейсами № 6347 и № 6345. Эти составы стартуют из Сочи в ночь с 18 на 19 ноября в 00:22 и 00:36 соответственно, чтобы доставить зрителей на финишную точку в Имеретинке ранним утром.