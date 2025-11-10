«Они уже владеют вашими счетами!»: работники банка отговорили клиента от перевода крупной суммы мошенникам

Сначала неизвестный позвонил женщине и под предлогом оформления домофонных ключей выманил у нее код из смс-сообщения. Затем с пенсионеркой связался другой мошенник, представившийся сотрудником силового ведомства. Он сообщил, что преступники получили доступ к ее банковским счетам через портал госуслуг, и предложил «обезопасить» сбережения путем перевода на якобы безопасный счет.