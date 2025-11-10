Ричмонд
«Они уже владеют вашими счетами!»: работники банка отговорили клиента от перевода крупной суммы мошенникам

В Саратовской области работники банка спасли пенсионерку от мошенников.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Работники банка и полицейские предотвратили крупное мошенничество. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на МВД Саратовской области, 66-летняя жительница региона стала целью аферистов, которые действовали по отработанной схеме.

Сначала неизвестный позвонил женщине и под предлогом оформления домофонных ключей выманил у нее код из смс-сообщения. Затем с пенсионеркой связался другой мошенник, представившийся сотрудником силового ведомства. Он сообщил, что преступники получили доступ к ее банковским счетам через портал госуслуг, и предложил «обезопасить» сбережения путем перевода на якобы безопасный счет.

— Поверив этому, женщина отправилась в отделение банка, где попросила снять 350 тысяч рублей. Бдительные сотрудники, пообщавшись с клиенткой, заподозрили обман и немедленно вызвали полицию. Те объяснили пенсионерке, что она стала жертвой мошенников, и убедили не переводить деньги, — пишут журналисты.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Полиция напоминает: никогда не совершайте финансовые операции под диктовку незнакомцев, кем бы они ни представлялись.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что женщина потеряла миллионы, поверив «сотрудникам банка».