В станице Веселой на Кубани провели «Фабрику процессов ЖКХ»

Эксперты Регионального центра компетенций Краснодарского края организовали «Фабрику процессов ЖКХ» для предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства в станице Веселой. Это стало возможным при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономики региона.
Участниками тренинга стали более 10 сотрудников предприятия ЖКХ «Новопетровского сельского поселения» и предприятия «Восточное» администрации Веселовского сельского поселения, а также представители администрации Павловского муниципального района. Специалисты прошли обучение, максимально приближенное к реальному процессу устранения аварий на сетях водоснабжения.
«Я впервые принимала участие в “Фабрике процессов”, удобный формат, доступная и эффективная программа. Тренеры все доходчиво объясняют и показывают. Очень хорошо организована командная работа, никто не сидит на месте, роли каждого распределены», — отметила заместитель начальника отдела экономики и малого бизнеса управления экономики администрации Павловского района Анастасия Дубовик.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.