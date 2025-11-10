В Оренбургской области для школьников провели урок по предпринимательству

Спикером выступил индивидуальный предприниматель из села Верхние Чебеньки Марат Абсалямов. Он рассказал ученикам о своем жизненном пути. После школы он окончил Оренбургский государственный медицинский университет. В качестве военного врача участвовал в специальной военной операции. Вернувшись на родину после ранения, он принял решение об открытии своего дела.