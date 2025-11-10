В Оренбургской области для школьников провели урок по предпринимательству

Открытый урок предпринимательства для старшеклассников Орловской и Чапаевской школ Сакмарского района Оренбургской области провели 6 ноября. Мероприятие организовали при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в районной администрации.
Спикером выступил индивидуальный предприниматель из села Верхние Чебеньки Марат Абсалямов. Он рассказал ученикам о своем жизненном пути. После школы он окончил Оренбургский государственный медицинский университет. В качестве военного врача участвовал в специальной военной операции. Вернувшись на родину после ранения, он принял решение об открытии своего дела.
Для реализации своего проекта Марат Абсалямов как участник СВО получил льготный микрозайм в Оренбургском областном фонде поддержки малого предпринимательства. Главный специалист экономического отдела администрации района Галина Сопина уточнила, что школьники могут заниматься предпринимательской деятельностью с 14 лет.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.