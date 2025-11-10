Ричмонд
Саркози вернулся домой после освобождения из тюрьмы

ПАРИЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Бывший президент Франции Николя Саркози приехал в свой дом, расположенный в XVI округе Парижа, после освобождения из тюрьмы, где он отбывал наказание по делу о финансировании избирательной кампании. Кадры его прибытия транслировал телеканал LCI.

Источник: Reuters

Полиция оцепила территорию возле его дома, не подпуская журналистов близко ко входу. Автомобиль с бывшим главой государства проехал мимо сотрудников СМИ, стоявших вдоль дороги на тротуарах, и остановился возле дома. Саркози быстро покинул автомобиль, не став общаться с прессой.

70-летний бывший президент Франции, занимавший этот пост в 2007—2012 годах, 25 сентября был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения госсредств и пассивной коррупции. При этом суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года. Саркози приговорен к пяти годам лишения свободы. 21 октября он начал отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в XIV округе Парижа и провел там 21 день.

