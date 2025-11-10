Ричмонд
Главные новости к вечеру 10 ноября 2025 года

Дайджест главных новостей к вечеру 10 ноября 2025. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 10 ноября 2025 года.

НАБУ провело обыски у соратника Зеленского Миндича

Источник: РИА "Новости"

Интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что детективы НАБУ нагрянули с обысками к одному из ближайших соратников Зеленского Тимуру Миндичу. Однако за несколько часов до этого он спешно покинул Украину.

Песков назвал «самое глубокое заблуждение» Украины насчет конфликта

Источник: РИА "Новости"

Рассуждения о том, что Киев может победить, — «самое глубокое заблуждение, которому может предаться и предается киевский режим», так как «ситуация на фронтах свидетельствует об обратном», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по объектам ВСУ

Источник: РИА "Новости"

В Минобороны подчеркнули, что все цели поражены. Среди них были: военные аэродромы, центры радио- и радиотехнической разведки, склад реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха», цеха сборки и места хранения дронов дальнего действия.

Саркози освободили из тюрьмы под судебный контроль

Источник: Reuters

Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство адвокатов бывшего президента Франции Николя Саркози об освобождении его из тюрьмы и переводе под судебный контроль. Ему запрещено покидать территорию Франции, а также общаться с любым действующим министром юстиции страны на время судебного разбирательства.

ФСБ пресекла поставки двигателей в интересах Минобороны другой страны

Источник: РИА "Новости"

В Ярославле пресекли канал незаконной поставки двигателей двойного назначения. В ведомстве отметили, что канал незаконного экспорта ликвидирован, изготовленная продукция изъята из оборота.

