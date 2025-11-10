Главные новости к вечеру 10 ноября 2025 года

Интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что детективы НАБУ нагрянули с обысками к одному из ближайших соратников Зеленского Тимуру Миндичу. Однако за несколько часов до этого он спешно покинул Украину.