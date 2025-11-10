В Кургане пройдут соревнования по гиревому спорту среди участников СВО

Первые соревнования по гиревому спорту среди участников СВО состоятся 15 ноября в Кургане по госпрограмме «Спорт России», сообщили в управлении по физической культуре и спорту региона.
Соревнования пройдут в новом физкультурно-оздоровительном комплексе «Победа» в Заозерном районе. В этот день ветераны специальной военной операции смогут выступить наравне с профессионалами и любителями гиревого спорта в дисциплине гиревой триатлон. К участию приглашены все желающие, имеющие медицинский допуск.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.