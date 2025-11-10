В Горячеключевском заказнике Краснодарского края выпустили на волю 12 ланей

Дюжину ланей европейской породы выпустили за 6 и 7 ноября в Краснодарском крае по национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов региона.
Специалисты учреждения «Краснодаркрайохота» выпустили пять ланей в районе села Тхамаха 6 ноября. Еще семь особей вышли в естественную среду обитания в районе урочища Орлова Щель 7 ноября. Таким образом, животные будут обитать в Горячеключевском зоологическом заказнике. Всего за осенний сезон 2025 года территория стала новым домом для 40 ланей.
«Эта работа — важная часть нашей программы по сохранению биологического разнообразия и укреплению природно-заповедного фонда Краснодарского края. Теперь главная задача — обеспечить им условия для успешной адаптации и дальнейшего размножения. До конца ноября планируем к выпуску еще 13 особей в зоологический заказник “Средне-Лабинский”», — рассказали в министерстве природных ресурсов Краснодарского края.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.