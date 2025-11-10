Ричмонд
В Краснодарском крае стартовала неделя борьбы с диабетом

В ходе нее проведут тематические акции, лекции и консультации.

Мероприятия недели борьбы с диабетом проводят в Краснодарском крае с 10 по 16 ноября в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.

На этой неделе в медицинских учреждениях края проведут тематические акции, лекции и консультации. Например, с 11 по 15 ноября состоятся выезды мобильного комплекса краевой станции переливания крови. С 12 по 14 ноября комплекс «Диспансеризация» будет работать в Белоглинском районе по адресу: улица Октябрьская, 266.

Кроме того, 12 ноября в социальных сетях центра общественного здоровья и медицинской профилактики (ЦОЗиМП) пройдет школа здоровья на тему «Профилактика сахарного диабета и его осложнений». 13 ноября состоится физкультурно-оздоровительная акция «Бодрое утро на Кубани». 15 ноября в Ейске пройдет показательная медицинско-профилактическая акция «День здоровья» под девизом «Вместе против диабета!».

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.