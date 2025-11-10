Диетолог Русакова: употребление матчи в больших количествах грозит дефицитом железа

По ее словам, танины теоретически могут способствовать развитию анемии и ее симптомов, среди которых ломкость ногтей, тусклость и выпадение волос. Также матча, как и любой другой напиток с кофеином, может вызывать бессонницу, тревожность и учащенное сердцебиение. Особенно это касается людей, чувствительных к кофеину.