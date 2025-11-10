В Ростовской области задержали браконьера, устроившего охоту на диких кабанов

Жителям Дона напоминают: сейчас охота на кабана открыта, но для законной добычи в закрепленных угодьях необходимо иметь при себе разрешение и путевку. В иных случаях грозят административная и уголовная ответственность, также нарушители обязаны возместить нанесенный ущерб.