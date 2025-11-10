В Ростовской области задержали браконьера, устроившего охоту на диких кабанов

В Семикаракорском районе Ростовской области задержали браконьера, без разрешения добывшего шесть самок и двух самцов дикого кабана. Об этом сообщает пресс-служба минприроды региона.
Размер ущерба, составил более 1 млн рублей. В отношении нарушителя планируют возбудить уголовное дело статье 258 УК РФ («Незаконная охота»). Материалы уже передали в правоохранительные органы.
Жителям Дона напоминают: сейчас охота на кабана открыта, но для законной добычи в закрепленных угодьях необходимо иметь при себе разрешение и путевку. В иных случаях грозят административная и уголовная ответственность, также нарушители обязаны возместить нанесенный ущерб.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.