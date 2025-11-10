Ричмонд
В Ростовской области задержали браконьера, устроившего охоту на диких кабанов

Восемь диких кабанов погибли от рук браконьера на Дону, нарушителю грозит уголовная статья.

Источник: Комсомольская правда

В Семикаракорском районе Ростовской области задержали браконьера, без разрешения добывшего шесть самок и двух самцов дикого кабана. Об этом сообщает пресс-служба минприроды региона.

Размер ущерба, составил более 1 млн рублей. В отношении нарушителя планируют возбудить уголовное дело статье 258 УК РФ («Незаконная охота»). Материалы уже передали в правоохранительные органы.

Жителям Дона напоминают: сейчас охота на кабана открыта, но для законной добычи в закрепленных угодьях необходимо иметь при себе разрешение и путевку. В иных случаях грозят административная и уголовная ответственность, также нарушители обязаны возместить нанесенный ущерб.

