В деревне Аджитарово Челябинской области восстановили родник

Инициативная группа жителей подготовила проект «Живи, родник, живи» и получила грант на его реализацию. Средства потратили на очистку источника от ила и других загрязнений. Также там установили специальное оборудование, которое помогает выводить воду на поверхность. Рядом благоустроили тропу и поставили беседку. Воду из родника отправили на лабораторный анализ, который подтвердил ее высокое качество и соответствие санитарным нормам.