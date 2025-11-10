В деревне Аджитарово Челябинской области восстановили родник

Исторический родник восстановили в деревне Аджитарово Чебаркульского района Челябинской области, сообщили в администрации муниципального района. Работы провели в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Инициативная группа жителей подготовила проект «Живи, родник, живи» и получила грант на его реализацию. Средства потратили на очистку источника от ила и других загрязнений. Также там установили специальное оборудование, которое помогает выводить воду на поверхность. Рядом благоустроили тропу и поставили беседку. Воду из родника отправили на лабораторный анализ, который подтвердил ее высокое качество и соответствие санитарным нормам.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.