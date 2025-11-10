В больницу Еманжелинска Челябинской области поступило новое оборудование

Операционный стол и потолочный хирургический светильник поступили в хирургическое отделение районной больницы Еманжелинска, сообщили в Министерстве здравоохранения Челябинской области. Оснащение медицинских учреждений региона современным оборудованием проводится по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
Операционный стол работает при помощи электрического привода. Он имеет несколько режимов работы, позволяющих настроить высоту и положение столешницы для каждого пациента. Также был приобретен светильник, который регулирует размер рабочего поля и освещенности, сохраняя заданный цвет с помощью пятикнопочной пленочной клавиатуры. Это дает возможность адаптировать освещение под конкретные потребности каждой операции.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.