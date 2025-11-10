На портале «Узнай Москву» появился аудиогид по музею «Г. О. Р. А.»

Аудиогид по музею «Главные оружейные реликвии армии» («Г. О. Р. А.») стал доступен на портале «Узнай Москву» и в одноименном мобильном приложении. Развитие электронных сервисов отвечает целям и задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития.
«Узнай Москву» — совместный проект городских департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, а также образования и науки. Интерактивный гид содержит фотографии и описания более 4,5 тыс. зданий, памятников, исторических мест и многое другое. Выпуск аудиогида по музею «Г. О. Р. А.» приурочен к памятной исторической дате: 7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся первый парад за годы войны.
«Цифровой аудиогид включает в себя подробные описания 27 раритетных объектов из постоянной экспозиции музея “Г. О. Р. А.”, делая страницы отечественной истории более запоминающимися. Гости могут не только увидеть знаковые экспонаты, но и узнать малоизвестные факты о них. Приложение “Узнай Москву” станет полноценным источником знаний для посетителей, проявляющих интерес к историческому наследию страны», — прокомментировали в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы.
Чтобы прослушать аудиогид, нужно навести камеру смартфона на таблички с QR-кодом, расположенные рядом с каждым экспонатом. Если приложение «Узнай Москву» уже установлено, на экране откроется страница с аудиогидом, если нет — пользователю будет предложено его скачать, перейдя по одной из ссылок в официальные магазины приложений.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.