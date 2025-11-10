На портале «Узнай Москву» появился аудиогид по музею «Г. О. Р. А.»

Чтобы прослушать аудиогид, нужно навести камеру смартфона на таблички с QR-кодом, расположенные рядом с каждым экспонатом. Если приложение «Узнай Москву» уже установлено, на экране откроется страница с аудиогидом, если нет — пользователю будет предложено его скачать, перейдя по одной из ссылок в официальные магазины приложений.