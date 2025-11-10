Диетолог предупредила об опасности семян чиа для кишечника

Популярные семена чиа при неправильном употреблении могут вызвать серьезные проблемы с кишечником. Как сообщила врач-диетолог Елена Соломатина в интервью NEWS.ru, употребление этого продукта в сухом виде или без достаточного количества жидкости способно спровоцировать острую кишечную непроходимость.
— Семена чиа — это просто добавка, не надо есть их ложками. Рекомендуемая суточная доза — одна или полторы столовые ложки, — пояснила специалист. — Неправильный прием семян может вызывать вздутие, газообразование, запор или диарею.
Для максимальной пользы диетолог рекомендует правильно готовить этот продукт. Цельные семена часто проходят через пищеварительную систему без усвоения, поэтому их стоит измельчать перед употреблением. Однако измельченные семена нельзя хранить долго — их нужно сразу употребить.
Несмотря на потенциальные риски, семена чиа обладают и полезными свойствами. Они богаты омега-3 жирными кислотами, которые помогают снизить уровень триглицеридов и «плохого» холестерина, а также содержат большое количество клетчатки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что маска из мха поможет сохранить здоровье кожи.